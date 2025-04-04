شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض وجهاز منتخب 2007 يحضرون مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وائل رياض ، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، على حضور مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2007 فى قمة دوري الجمهورية المقامة حالياً علي ملعب نادي الزمالك.

كما تواجد فى المباراة شريف عبد الفضيل مدرب عام المنتخب، ومحمود حرب مدير المنتخب، وأحمد رؤوف مدرب المنتخب، وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المنتخب، وأحمد مصطفى محلل الأداء برفقة وائل رياض.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة المقبلة.