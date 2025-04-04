شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفراعنة تغادر إلى باكستان للمشاركة فى بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

غادرت البعثة المصرية ، قبل قليل، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى باكستان للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة.

وتتكون البعثة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، حصد الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، جائزة أفضل لاعبين فى شهر مارس الماضي، بعد تتويجهما ببطولة أوبتاسيا.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.