شكرا لقرائتكم خبر عن "شيف خاص" يسبق بعثة الأهلي إلى موريتانيا قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

سافر الشيف الخاص ببعثة النادي الأهلي برفقة سمير عدلي المدير الإداري للنادي أمس، الخميس، إلى موريتانيا للترتيب والتجهيز لاستقبال بعثة الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وسافر سمير عدلي و"الشيف" الخاص بالأهلي إلى موريتانيا من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالبعثة سواء على صعيد فندق الإقامة أو ملاعب التدريب أو التجهيز للبرنامج الغذائي.

وأعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 8 أبريل الجاري فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.