شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سوكوسيم السنغالى فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0 في إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة في نيجيريا.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك، عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي.

بينما وقع الزمالك "حامل اللقب" ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من السجون الكيني وسي ان سي النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فجر الإثنين، إلى نيجيريا؛ للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية ، بينما وصلت بعثة فريق سيدات الأهلى الأحد.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.