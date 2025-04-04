شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون فى ختام الدور الأول بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس بمباراة مصيرية أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم.

تكمن صعوبة المباراة فى ضرورة فوز منتخب مصر على منتخب الكاميرون، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث ويتمسك بآماله في اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

ومازالت فرص منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة فى التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية هذه السنة في قطر قائمة رغم خسارته أمام جنوب أفريقيا ثم بوركينا فاسو في أول جولتين بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 15 لكأس إفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الحالي.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين مع الكاميرون

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين مع الكاميرون فى السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب البشير بمدينة المحمدية بالمغرب.

نظام الصعود الذى أقره الاتحاد الإفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.