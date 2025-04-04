شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغازل زيزو بـ160 مساهمة تهديفية قبل جلسة حسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر فيس بوك على مغازلة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول، قبل جلسة حسم تجديد العقد المنتظر أن يعقدها اللاعب مع أعضاء لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة لـ زيزو، تحت عنوان "أرقام مميزة لزيزو منذ انضمامه إلى الزمالك"، وجاءت 160 مساهمة تهديفية فى مشوار اللاعب مع الفريق الأبيض.



زيزو

واقترب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو من الحسم سواء بالتجديد أو بالاستقرار على الرحيل بشكل نهائى، خاصة فى ظل الاتفاق الذى حدث بين اللاعب وإدارة نادى الأهلى على ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة انتقال حر.

وأصبح أمام زيزو 24 ساعة حاسمة فى ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع زيزو غداً، السبت، بعد عودته من جنوب أفريقيا، لحسم ملف تجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم.

وكان من المنتظر أن تُعقد الجلسة اليوم، الجمعة، إلا أنه تم تأجيلها لغدٍ فى ظل عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا فجر اليوم، بعد التعادل سلبيا مع ستيلينبوش فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وستشهد الجلسة حضور أعضاء لجنة التخطيط، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال الداعمين للزمالك، حتى يتم إنهاء هذا الملف.

وأجرى أعضاء لجنة التخطيط اتصالات مكثفة مع والد زيزو لعقد جلسة عقب عودة اللاعب من جنوب أفريقيا يتم خلالها حسم ملف التجديد بشكل نهائي، كما أكد أعضاء اللجنة لوالد اللاعب إنه من الممكن أن يتم مكافأة اللاعب بالسماح له بالخروج معارًا للمشاركة مع أحد الفرق العربية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها المقبلة.