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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025

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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 العديد من الأخبار الهامة التي نرصد أبرز 7 أحداث فيها في سياق التقرير التالي:

مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا

حصد الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، جائزة أفضل لاعبين فى شهر مارس الماضي، بعد تتويجهما ببطولة أوبتاسيا.

24 ساعة حاسمة فى ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

اقترب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الحسم سواء بالتجديد أو بالاستقرار على الرحيل بشكل نهائى، خاصة فى ظل الاتفاق الذى حدث بين اللاعب وإدارة نادى الأهلى على ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة انتقال حر.

الأهلي يرفض مناقشة مصير كولر بسبب الارتباط بمنافسات أفريقيا والدوري

يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سواء بالبقاء أو الرحيل، على خلفية الأداء غير المُرضي الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستويات الأهلي على المستوى المحلي والإفريقي على عكس نتائجه مع كولر في أول موسمين مع الفريق الأحمر.

منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 2 يونيو واستاد القاهرة الأقرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو القادم والأقرب أن يكون تجمع المنتخب على استاد القاهرة ويتخلله مباراتين وديتين.

6 لاعبين يترقبون المشاركة مع الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

يترقب 6 لاعبين من فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على فرصة المشاركة خلال مواجهة مودرن سبورت، المقرر لها فى السابعة مساء بعد غداً الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلى مع الاتحاد والزمالك أمام بتروجت فى نصف نهائي كأس مصر للطائرة

تنطلق اليوم، مواجهات نصف نهائي كأس مصر للرجال للكرة الطائرة  للموسم المحلى 2024 - 2025 على مدار يومى 4، 5 أبريل الجارى  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر بدون جمهور .

منتخب السيدات يواجه الأردن وديًا استعدادا لغانا بتصفيات إفريقيا

يواجه منتخب مصر للسيدات، نظيره الأردني، اليوم، الجمعة، وديًا استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

 

 

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