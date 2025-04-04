7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025

يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سواء بالبقاء أو الرحيل، على خلفية الأداء غير المُرضي الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستويات الأهلي على المستوى المحلي والإفريقي على عكس نتائجه مع كولر في أول موسمين مع الفريق الأحمر.

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