موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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تأجل حسم تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية إلى الأربعاء المقبل، والذي يُقام فيه لقاء إياب ربع نهائي الكونفدرالية، أمام ستلينبوش بطل جنوب أفريقيا.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، التي أقيمت بينهما أمس الأول، الأربعاء، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وستيلينبوش

وأعلن "كاف" تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش بكأس الكونفدرالية

تذاع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر أثير قنوات “bien sports”، الناقل الحصري لمباريات البطولة في موسمها 2024-2025.