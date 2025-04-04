موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الجمعة، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد هاني فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء، لتستمر فرص الفريقين فى الصعود من خلال مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الاهلى والهلال السودانى تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز صن داونز بهدف دون رد على بطل تونس.

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.