شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع باستور لتدريب فريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلى الدخول فى مفاوضات مع الإسباني خوان كارلوس باستور مدرب منتخب الفراعنة لقيادة المارد الأحمر فى الموسم المقبل، في ظل اقتراب انتهاء عقد باستور مع المنتخب فى يونيو المقبل.

ويسعي اتحاد اليد، بقيادة خالد فتحي، للاتفاق مع مدير فني جديد، والأقرب هو الإسباني خافيير باسكوال مدرب فيزبريم المجري الحالي المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني يحيي الدرع.

ويتولي الدنماركي ستيفين مادسن حالياً القيادة الفنية لفريق رجال يد الأهلي الذي يسعي اليوم لحسم لقب دوري المحترفين بعد حصد السوبر المحلي مؤخراً .

ويستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور اليوم الجمعة فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025 ، ويحتاج الأهلى للفوز فى لقاء الزهور، للتتويج بالدوري خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.