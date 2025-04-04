شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع حسام عبد المجيد لتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع حسام عبد المجيد لاعب الفريق لتعديل عقده مع الأبيض والممتد إلى الموسم المقبل.

وقدم الزمالك عرضا لحسام عبد المجيد تصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه فى الموسم، بدلا من مليون ونصف فى عقده الحالى، والذى يتساوى مع ناشئى الفريق رغم إمكانيات اللاعب الفنية ومستواه المميز، إلا أن اللاعب رفض العرض المقدم اليه.

وقام مسئولو الزمالك برفع العرض المقدم الى اللاعب بزيادة القيمة المالية، ووافق اللاعب بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، على أن يتم تحديد جلسة لتعديل العقد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.