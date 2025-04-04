شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية لحسم الدورى.. مواجهات من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز 7 مواجهات فى بطولة الدورى ، حتى نهاية المسابقة، ويحتل الفريق السماوى حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويأمل بيراميدز فى التتويج بالبطولة لأول مرة فى تاريخه.

ويتبقي لبيراميدز فى الدورى المواجهات التالية:

الجولة الثانية: بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريل

الجولة الثالثة: حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصر الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة: فاركو مع بيراميدز 4 عصر الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة: البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء الجمعة 9 مايو

الجولة السادسة: الزمالك مع بيراميدز 7 مساء الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة: بتروجت مع بيراميدز 4 عصر السبت 17 مايو

الجولة الثامنة: باى

الجولة التاسعة: سيراميكا مع بيراميدز الأربعاء 28 مايو

وكان بيراميدز واجه المصرى البورسعيدى فى الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على لقب الدورى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتضم مجموعة المنافسة على لقب الدورى كلاً من: بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.