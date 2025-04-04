شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقيمت بالذكاء الصناعى عن مواجهة الأهلى وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب دوري nile..

وكان النادي الأهلي قد أعلن استكماله لمسابقة الدوري الممتاز بعد قرار رابطة الأندية المحرتفة الأخيرة بتخفيف العقوبات في أزمة مباراة القمة، وعدم خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، والاكتفاء باعتباره خاسرا لمباراة الزمالك 3-0 .

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلى وبيراميدز تقام فى السابعة مساء السبت 12 إبريل باستاد 30 يونيو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

تذاع مباراة الأهلى وبيراميدز على قناة أون سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى nile، في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 43 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 35 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.