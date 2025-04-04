شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مناقشة مصير كولر بسبب الارتباط بمنافسات أفريقيا والدوري والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سواء بالبقاء أو الرحيل، على خلفية الأداء غير المُرضي الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستويات الأهلي على المستوى المحلي والإفريقي على عكس نتائجه مع كولر في أول موسمين مع الفريق الأحمر.

ويرى مسئولو الأهلي أن الوقت الحالي غير مناسب لطرح فكرة مناقشة مصير كولر من البقاء أو الرحيل، وأن الإدارة لا تتعامل مع المدرب السويسري بالقطعة ولكن بمجموع نتائجه على مدار الموسم بالكامل، والاتجاه الأقرب أن يستمر كولر في تدريب الأهلي لحين الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

وعلم ”الخليج 365” أن مصير رحيل كولر قد يتم مناقشته حال إخفاق المدرب في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في الموسم الحالي، وقد تلعب نتائج مباراتي الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم مواجهة بيراميدز يوم 12 أبريل الجاري بالدوري، دورا كبيرا في تحديد مستقبل استمرار المدرب السويسري في الجزيرة من عدمه.

وحال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال السوداني والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها الفوز على بيراميدز، سيكون القرار باستمرار كولر حتى المشاركة في كأس العالم للأندية، لكن أي نتائج أخرى قد تجعل مستقبل بقاء كولر في الجزيرة محل شك.