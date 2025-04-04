شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 2 يونيو واستاد القاهرة الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو القادم والأقرب أن يكون تجمع المنتخب على استاد القاهرة ويتخلله مباراتين وديتين.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر فاز يوم الجمعة قبل الماضي على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.