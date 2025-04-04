شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يترقبون المشاركة مع الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب 6 لاعبين من فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على فرصة المشاركة خلال مواجهة مودرن سبورت، المقرر لها فى السابعة مساء بعد غداً الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك خوض مباراة مودرن سبورت بعدد من البدلاء والمستبعدين، بعدما رفضت رابطة الأندية تعديل موعد المباراة.

ويترقب سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف ومهاب ياسر ومصطفى الزنارى، بالإضافة إلى الثنائى الأفريقي جيفرسون كوستا وسيدى ندياى، الحصول على فرصة المشاركة فى لقاء مودرن سبورت بعد استقرار المدير الفنى على الاعتماد على البدلاء.

وكان الزمالك تقدم بطلب إلى الرابطة لتأجيل المباراة، من أجل التركيز على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويضع البرتغالى جوزيه بيسرو المدير الفني للفريق، مباراة بطل جنوب أفريقيا على رأس اهتماماته من أجل تخطى هذا الدور والصعود إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.