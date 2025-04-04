شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود كامل العدد قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمـأن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود على جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل خوض مواجهة الزمالك المقبلة.

ويواجه فريق حرس الحدود نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 13 أبريل الجارى، حيث تقام المباراة على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.