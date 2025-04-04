شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يواجه الأردن وديًا استعدادا لغانا بتصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للسيدات، نظيره الأردني، اليوم، الجمعة، وديًا استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية، قائمة اللاعبات اللاتي تم اختيارهن لمواجهة الأردن، وضمت القائمة كل من: "حراسة المرمى: فرح سمير - كنزي مجدي – عزة فولي – حبيبة صبري، وخط الدفاع: نورا خالد – رودينا عبد الرسول – ندى عماد – نور عبدالواحد السيد – عهد طارق، وخط الوسط: نهى طارق – نادين غازي – ثريا أشرف – منه عزت – مروة توفيق – يارا صبري – أميرة محمد – مهيرة علي – ياسمين عبد العزيز، وفي الهجوم: حبيبة عصام – منار السيد – ناديه أحمد رمضان – ليلى شريف البحيري – ناديه صوان – ليلى إدريس".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأردن، يومي 4 و 8 أبريل المقبل، استعدادا لمواجهة غانا، بعد الفوز على رواندا ذهابا وإيابا.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية فاز على رواندا ذهابا بالمرحلة الماضية من التصفيات بنتيجة 1-0 قبل أن يتعادل على أرضه 2-2 إيابا ليضرب موعدا مع غانا في شهر أكتوبر ضمن منافسات النمرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.