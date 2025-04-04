شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك أمام بتروجت فى نصف نهائي كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، مواجهات نصف نهائي كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 على مدار يومى 4، 5 أبريل الجارى علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر بدون جمهور .

يشهد دور قبل نهائى المحدد له اليوم مواجهتين بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساء، والزمالك مع بتروجت فى تمام الثامنة مساء .

فيما تقام غدا السبت، مواجهة النهائى فى تمام السابعة والنصف، وقبله تحديد المركز الثالث والرابع فى تمام الخامسة مساء .

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي