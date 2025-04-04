شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه في الأهلي أخطاء مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على مشاهدة مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال السوداني في موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

ويسعي السويسري مارسيل كولر، لتصحيح السلبيات التي ظهر عليها لاعبيه، خاصة في التمركز والعصبية التي سيطرت على أداء اللاعبين وغياب التركيز في إنهاء الهجمات، وهو ما حرم الفريق الأحمر من تحقيق فوزاً مطمئناً في موقعة الذهاب تساعده في لقاء الإياب بموريتانيا المقرر له الثلاثاء المقبل.

ويرغب كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الذهاب، لتفادي تكرارها في مباراة الإياب، مع التركيز على طريقة لعب الهلال وأبرز اللاعبين في صفوفه والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في اختراق صفوف المنافسين، خاصة الثنائي جون كلود وكوليبالي باعتبارهم من أخطر العناصر في صفوف بطل السودان، مع التركيز على أبرز الثغرات في خط دفاعه لاستغلالها من أجل التسجيل في شباكه بموقعة الإياب.