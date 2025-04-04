شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يصحح أخطاء لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف البرتغالى بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، تجنباً لتكرارها أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر وكذلك لقاء العودة أمام بطل جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وعقد جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أخطرهم خلالها بأن هناك أخطاء عديدة حدثت خلال مواجهة ستيلينبوش، منها صعوبة في نقل الكرة بين لاعبي خط الوسط والهجوم،كما سيراجع المدرب مع الجهاز المعاون فيديوهات مباراة بطل جنوب أفريقيا للوقوف على الأخطاء ومعرفة السلبيات التي وقع فيها اللاعبون لعلاجها و تفاديها الفترة المقبلة.

من جانبه أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه ظهر بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش التي أقيمت الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية، لست غاضباً من النتيجة، والتعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة، والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً،وتابع بيسيرو: "الكرة في جنوب أفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز واورلاندو بايرتس".