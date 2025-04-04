شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يبدأ الاستعداد لمواجهة الكاميرون في أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة المؤهلة لنهائيات كأس العالم والمقامة حاليا بالمغرب.

ويعتمد منتخب مصر تحت 17 سنة على غرار المنتخبات المصرية الأخرى، على أسلوب لعب سريع وتقني يصعب على المنافس السيطرة عليه.

ويتولى تدريب المنتخب ، أحمد الكاس، النجم السابق للمنتخب المصري، الذي حمل ألوان "الفراعنة" بين عامي 1987 و1997 وسجل 25 هدفا دوليا.

وحقق، أحمد الكاس، نجاحا في تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بفضل منظومة دفاعية صلبة ومنظمة تحت الضغط، إلى جانب قدرة المنتخب المصري على البناء الهجومي من وسط الملعب، مما يمنحه عدة خيارات تكتيكية في الثلث الأخير من الملعب.

وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.