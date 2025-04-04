شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العودة أمام الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة ، على ملعب مختار التتش، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ، على استاد القاهرة، وسجل محمد هاني هدف الفوز الوحيد خلال هذا اللقاء.

واستأنف فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر اتدريباته عصر الأربعاء الماضى على ملعب مختار التتش، قبل أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس، ويستأنف تدريباته اليوم ضمن برنامجه التحضيري لخوض مباراة العودة أمام الهلال وقبل السفر إلى موريتانيا غدا السبت.

من ناحية أخرى، تتجه النية فى النادي الأهلي ، بنسبة كبيرة، لضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات هذا المركز من المراكز التي تحتاج تدعيماً رغم تواجد الثلاثي يحيى عطية الله وعلي معلول وكريم الدبيس فى هذا المركز.

وترى لجنة التخطيط للكرة أن مستوى علي معلول ويحيى عطية الله بعد الإصابة، وعدم امتلاك الدبيس الخبرة الكافية، يؤكد ضرورة البحث عن ظهير أيسر قوي.