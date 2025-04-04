شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حقيقة إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق قبل مواجهة مودرن سبورت الأحد في كأس الرابطة ومباراة ستيلينبوش الأربعاء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال محمد أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إنه منزعج من خروج شائعات عن تعرض مصطفى شلبي لاعب الفريق لإصابة بكسر في وجه قدمه وغيابه شهر ونصف، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأي احتكاك أمام ستلينبوش.

وشدد أسامة على أن شلبي تعرض لإجهاد عضلي طبيعي ولم يتعرض لأي احتكاك، ولا يعلم مصدر الشائعات التي تحدثت عن اصابته بكسر في قدمه.