شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

بهذه النتيجة رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب مصر أى نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالى بعد الهزيمة الأولى من جنوب افريقيا 4-3.

جاء الهدف فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد متابعة للكرة المرتدة من ياسين حاتم حارس منتخب مصر ليضعها يوسف دابو مهاجم بوركينا فاسو فى الشباك بسهولة.

بينما جاء الهدف الثانى فى الدقيقة 70 من عمر الشوط الثانى من هجمة مرتدة سجلها تابسوبا لاعب بوركينا فاسو فى شباك ياسين حاتم حارس مصر، وفى الدقيقة 79 نجح بلال عطية فى تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للفراعنة من مهارة فردية وتسديدة قوية سكنت الشباك البوركينية.

أحمد الكاس حرص على تثبيت التشكيل الذي بدأ المواجهة السابقة أمام جنوب أفريقيا باستثناء الدفع بالحارس ياسين حاتم بدلاً من عمر عبد العزيز الذي تعرض للطرد في الجولة الأولى وكذلك الدفاع بـ أدم محمد بدلاً من مهند الشامي في مركز الظهير الأيسر.

وضم التشكيل: ياسين حاتم (23) فى حراسة المرمى – عمر كمال (24) – محمد البنداري (15) – حمزة الدجوي (4) – أدم محمد (12) – أدهم فريد (6) – عمر العدوي (14) – بلال عطية (10) – أنس رشدي (20) - إبراهيم النجعاوي (19) – حمزة عبد الكريم (9).