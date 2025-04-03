شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للمشاركة مع فريقه فى مواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

اعتمد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، على محمد عواد فى مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالكونفدرالية، ويتولى محمد صبحى حراسة عرين الفارس الأبيض فى مباريات كأس عاصمة مصر والكأس.

ويخوض الزمالك مباراته أمام مودرن سبورت باللاعبين البدلاء والمستبعدين، وجاء قرار الجهاز الفنى بعد رفض رابطة الأندية تعديل موعد المباراة.

وكان الزمالك تقدم بطلب إلى الرابطة لتأجيل المباراة، من أجل التركيز على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويضع البرتغالى جوزيه بيسرو، المدير الفني للفريق، مباراة بطل جنوب أفريقيا على رأس اهتماماته من أجل تخطى هذا الدور والصعود إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس، عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.