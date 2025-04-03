شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى للكرة النسائية يخوض وديتين أمام الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية، مباراتين وديتين مع نظيره الأردنى بالقاهرة فى إطار استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المغرب 2026.

تقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.



وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى: نورا خالد و رودينا عبد الرسول ونهي طارق و نادين غازى وثريا أشرف وحبيبة عصام وفرح سمير علي ومنة عزت ومنار السيد وندى عماد ومروة توفيق و كنزى مجدي وعزة مجدى ويارا صبرى وحبيبة عماد وأميرة محمد ونور عبد الواحد ومهيرة على وياسمين عبد العزيز وعهد طارق نادية رمضان ليلي شريف نادية صوان ليلي ادريس .