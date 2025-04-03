شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم مصر لاستضافة كأس العالم.. انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقى للدارتس بـجوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي للدارتس فى جوهانسبرج – جنوب افريقيا والتي تستمر حتى يوم 9 أبريل 2025 برئاسة الدكتور يحيي عبد القادر رئيس الاتحادين الإفريقي و المصرى للدارتس و بحضور ديتمر شومان عضو مجلسإدارة الاتحاد الدولي للدارتس و ممثله بالاتحاد الأفريقي.

يأتى دعم الملف المصرى لاستضافة كأس العالم للدارتس فى سبتمبر 2027 على قمةالموضوعات المعروضة للنقاش ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي فى وسط رغبة قارة أفريقية و مساندة حقيقية للملف المصرى المزمع طرحه للتصويت على اجتماعالجمعية العمومية للاتحاد الدولى للدارتس فى دور انعقادها العادى على هامشبطولة كأس العالم رقم 23 التى ستقام فى سبتمبر المقبل بكوريا الجنوبية .

يحضر اجتماع المكتب التنفيذى رؤساء اتحادات الدارتس الأفريقية من 12 دولة بالتوازى مع دورة الصداقة الأفريقية - الأوروبية المقامة خلال تلك الفترة كما يتضمن جدول الأعمال تطور رياضة الدارتس بالقارة الإفريقية و توسيع نطاق عضوية الدول الأفريقية بالاتحاد الدولى و الإفريقي و الحفاظ على تنظيم كأس العالم فى موعده كل سنتين بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى من الكأس التى انطلقت من مدينة شرم الشيخ المصرية فى نوفمبر 2024 .

وقال الدكتور يحيي عبد القادر رئيس الاتحاد الافريقي " إن وزارة الشباب والرياضة تضع استضافة مصر للأحداث و الفاعليات الرياضية الدولية كهدف رئيسي لها يدعمالقوة الناعمة المصرية و يعزز التفوق الرياضي المصرى على المستوى الإقليمى والدولي ،كما وجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على حشد كل الجهود وراء الاتحاد المصرى للدارتس من أجل تقديم و عرض ملف مصرى متكامل يلقى إجماع دول العالم الأعضاء بالاتحاد الدولي للدارتس .