شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يكلف طارق قنديل برئاسة بعثة فريق الكرة فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 8 أبريل الجاري فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

يستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.