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طنطا يهزم الداخلية برباعية فى افتتاحية الجولة 28 لدورى المحترفين

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طنطا يهزم الداخلية برباعية فى افتتاحية الجولة 28 لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق طنطا سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثالث علي التوالي برباعية مقابل هدف علي حساب الداخلية في المباراة التى أقيمت بملعب طنطا في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلي 29 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة .

في الوقت نفسه فاز بروكسى علي منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى 38 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 ويصعب موقفه في البقاء بالمسابقة .

ومن المقرر أن تستكمل مباريات اليوم بعد قليل بلقاء السكة الحديد مودرن أمام كهرباء الإسماعيلية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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