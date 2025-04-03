شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم الداخلية برباعية فى افتتاحية الجولة 28 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق طنطا سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثالث علي التوالي برباعية مقابل هدف علي حساب الداخلية في المباراة التى أقيمت بملعب طنطا في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلي 29 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة .

في الوقت نفسه فاز بروكسى علي منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى 38 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 ويصعب موقفه في البقاء بالمسابقة .

ومن المقرر أن تستكمل مباريات اليوم بعد قليل بلقاء السكة الحديد مودرن أمام كهرباء الإسماعيلية .