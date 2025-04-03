شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن الطعن على قرار الرابطة بخصوص القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

وكشف الخليج 365 فى وقت سابق اتخاذ مجلس الزمالك قرارا بالتظلم علي قرارات رابطة الأندية المعلنة بخصوص القمة.



الزمالك يطعن علي قرارات الرابطة

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي الزمالك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره .

ويتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفه الراسخ والصريح الرافض للالتفاف على قرارات إدارة المسابقات بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة وذلك حفاظاً على تطبيق العدالة والشفافية وعدم مجاملة طرف على حساب الآخر مهما كانت المبررات .