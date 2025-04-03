شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مران خفيف السبت قبل السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على خوض فريقه مران خفيف صباح السبت المقبل ، قبل السفر لموريتانيا في نفس اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.