7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية الهامة منها، رفض رابطة الاندية تأجيل مباراة الزمالك ومودرن سبورت، وتقدم بيراميدز بتظلم على قرارات رابطة الأندية بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة.



الزمالك يقدم تظلما على تعديل قرارات الرابطة بأحداث القمة

قرر مسئولو نادى الزمالك التقدم بتظلم رسمي إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بسبب تعديل قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، وخصم النقاط من الأهلى، على أن يتم إرسال التظلم رسميا إلى اتحاد الكرة السبت المقبل.



بيراميدز يتظلم رسميًا على تعديل عقوبات مباراة القمة

أرسل نادى بيراميدز تظلم رسمي للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للاعتراض على قرار رابطة الأندية المصرية بتعديل العقوبات الموقعة على النادى الأهلى بعد انسحابه من مواجهة الزمالك فى لقاء قمة الدروى رقم 130.



مدة العقد سبب تأخر تجديد عقد ربيعة وياسر مع الأهلي

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ملف تجديد عقود نجمي خط الدفاع، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، واللذين ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن رغم اقتراب الموسم على الانتهاء، بسبب الاختلاف على بعض الأمور التفاوضية الخاصة بملف التجديد.

رابطة الأندية ترفض طلبى الزمالك والمصري فى كأس عاصمة مصر.. اعرف التفاصيل

رفضت رابطة الأندية الطلب الذى تقدم به مسئولو نادى الزمالك، لتأجيل مباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

فحوصات جديدة تحدد موقف عبد الله السعيد من العودة للتدريبات

يخضع عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك لفحوصات طبية جديدة في ظل معاناته من آلام فى الظهر لتحديد موقفه من الانتظام في مران الفريق استعداداً للمباريات المقبلة، خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

بروكسى يقرر استكمال دورى المحترفين بالناشئين

قرر محمد حامد، المدير الفني لبروكسى، استكمال مسابقة دورى المحترفين بالناشئين مع تدعيمهم بعدد من اللاعبين الكبار من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة في الموسم المقبل على الصعود للأضواء.

عروض خارجية وخليجية تترقب موقف الأهلي لضم يحيى عطية الله

تلقى المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي عدة عروض من أندية عربية وأوربية للإنتقال لأحداها حال عدم إبداء الأهلي رغبته في ضم اللاعب نهائياً.

