شكرا لقرائتكم خبر عن البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، الموافق التاسع من أبريل الجاري، - الرابعة بتوقيت دار السلام.

ويقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو "كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا".

كان المصري فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد السويس الجديد مساء أمس، بثنائية نظيفة.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.