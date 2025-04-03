شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية للرماية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أبريل الجاري حتى 1 مايو 2025 ، وستُجرى المنافسات في ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث ستُمارس رياضتا البندقية والمسدس ضغط الهواء، بالإضافة إلى منافسات الخرطوش التي ستقام علي ميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر.

ومن المتوقع أن يُشارك في البطولة حوالي 300 رامي ورامية، بالإضافة إلى مدربين وإداريين من 19 دولة عربية، تشمل: البحرين، السعودية، الكويت، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، اليمن، موريتانيا، العراق، قطر، عمان، الأردن، المغرب، لبنان، السودان، فلسطين، سورية، ومصر.

تأتي هذه البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة للمنافسة وتبادل الخبرات في رياضة الرماية.