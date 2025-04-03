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مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025

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مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 03 أبريل 2025 03:35 م

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية للرماية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أبريل الجاري حتى 1 مايو 2025 ، وستُجرى المنافسات في ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث ستُمارس رياضتا البندقية والمسدس ضغط الهواء، بالإضافة إلى منافسات الخرطوش التي ستقام علي ميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر.

ومن المتوقع أن يُشارك في البطولة حوالي 300 رامي ورامية، بالإضافة إلى مدربين وإداريين من 19 دولة عربية، تشمل: البحرين، ، الكويت، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، اليمن، موريتانيا، العراق، قطر، عمان، الأردن، المغرب، لبنان، السودان، فلسطين، سورية، ومصر.

تأتي هذه البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة للمنافسة وتبادل الخبرات في الرماية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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