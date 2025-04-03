شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي إلى موريتانيا لمواجهة الهلال في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 03 أبريل 2025 03:20 م
يستعد فريق الكرة بالأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المهمة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وهي المباراة التي ستكون هامة بعد نتيجة مباراة الذهاب غير المُطمأنة لعشاق المارد الأحمر.. ونستعرض في السطور التالية العديد من الاستفسارات الهامة التي تتعلق برحلة المارد الأحمر لخوض هذه المباراة.س: متى تبدأ رحلة الأهلى إلى موريتانيا لمواجهة الهلال؟
ج: يسافر الأهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر بعد غد، السبت، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.س: ما هو موعد مباراة العودة بين الأهلي والهلال السوداني ؟
ج: تقام مباراة العودة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.س: لماذا تقام مباراة العودة بين الأهلي والهلال السوداني في موريتانيا؟
ج: لأن الهلال يخوض مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، بل أن الهلال يُشارك حالياً في الدوري الموريتاني لعدم إقامة الدوري السوداني.س:كيف كانت نتيجة مباراة الذهاب؟
ج: فاز الأهلي بهدف نظيف حمل توقيع محمد هانيس: هل بدأ الأهلي لمباراة العودة أمام الهلال؟
ج: نعم .. فقد خاض الفريق أمس ، الأربعاء، مرانه الأول استعداداً لمواجهة العودة أمام بطل السودان.
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