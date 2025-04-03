شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي إلى موريتانيا لمواجهة الهلال في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المهمة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وهي المباراة التي ستكون هامة بعد نتيجة مباراة الذهاب غير المُطمأنة لعشاق المارد الأحمر.. ونستعرض في السطور التالية العديد من الاستفسارات الهامة التي تتعلق برحلة المارد الأحمر لخوض هذه المباراة.

س: متى تبدأ رحلة الأهلى إلى موريتانيا لمواجهة الهلال؟

ج: يسافر الأهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر بعد غد، السبت، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو موعد مباراة العودة بين الأهلي والهلال السوداني ؟

ج: تقام مباراة العودة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

س: لماذا تقام مباراة العودة بين الأهلي والهلال السوداني في موريتانيا؟

ج: لأن الهلال يخوض مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، بل أن الهلال يُشارك حالياً في الدوري الموريتاني لعدم إقامة الدوري السوداني.

س:كيف كانت نتيجة مباراة الذهاب؟

ج: فاز الأهلي بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني

س: هل بدأ الأهلي لمباراة العودة أمام الهلال؟

ج: نعم .. فقد خاض الفريق أمس ، الأربعاء، مرانه الأول استعداداً لمواجهة العودة أمام بطل السودان.



