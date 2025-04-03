شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع كولر مصير "ظهير" بتروجت بعد ترشيح الإسكاوتنج والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، إمكانية ضم توفيق محمد ظهير أيسر فريق بتروجت الذي قدم عروضا جيدة هذا الموسم رفقة ناديه ، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدة أندية محلية في مقدمتها الأهلي ، وأبدت لجنة الإسكاوتنج في الأهلي قناعتها بقدرات توفيق محمد ورشّحته للإنتقال للقلعة الحمراء .

وتبحث لجنة التخطيط للكرة في الأهلي بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني موقف ظهير بتروجت الذي يُعد أحد الأسماء المُرشحة للإنتقال للأهلي الصيف المقبل لكن هناك أخرى كثيرة ترغب في ضم اللاعب منها الزمالك وبتروجت.

على صعيد متصل، استقرت الأراء في الأهلي على ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات هذا المركز من المراكز التي تحتاج تدعيماً رغم تواجد الثلاثي يحيى عطية الله وعلي معلول وكريم الدبيس فى هذا المركز.

وترى لجنة التخطيط للكرة أن مستوى علي معلول ويحيى عطية الله بعد الإصابة، وعدم امتلاك الدبيس الخبرة الكافية، يؤكد ضرورة البحث عن ظهير أيسر قوي.