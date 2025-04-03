شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مودرن سبورت بالبدلاء بعد رفض تعديل موعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراته أمام مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، باللاعبين البدلاء والمستبعدين.

وجاء قرار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بالاعتماد على البدلاء والمستبعدين فى مواجهة مودرن سبورت، بعد رفض رابطة الأندية تعديل موعد المباراة.

وكان الزمالك تقدم بطلب إلى الرابطة لتأجيل المباراة، من أجل التركيز على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويضع البرتغالى جوزيه بيسرو المدير الفني للفريق، مباراة بطل جنوب أفريقيا على رأس اهتماماته من أجل تخطى هذا الدور والصعود إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس، عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.