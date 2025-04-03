شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك من جنوب أفريقيا بعد التعادل مع ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تغادر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من جنوب أفريقيا، بعد مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تصل البعثة الى القاهرة فجر الجمعة.

وتستغرق الرحلة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة 12 ساعة يتخللها ترانزيت ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الزمالك مع ستيلينبوش سلبيا، وهو ما يؤجل حسم تأهل الزمالك للدور نصف النهائي، وانتظار نتيجة مباراة العودة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل 9 أبريل، بين الفريقين باستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.