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موعد مباريات الاتحاد السكندرى بالدورى الأفريقي لكرة السلة بالمغرب

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موعد مباريات الاتحاد السكندرى بالدورى الأفريقي لكرة السلة بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 03 أبريل 2025 11:20 ص

يستعد فريق كرة السلة "رجال" بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد عمر المدير الفني، للمشاركة في الدورى الأفريقي لأندية كرة السلة، والذى يقام بالمغرب في الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجارى.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى..

السبت 5 إبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى
الاحد 6 إبريل  الاتحاد وستاد مالى
الثلاثاء 8 إبريل الاتحاد وريفرز هوبرز  النيجيرى
الخميس 10 إبريل الاتحاد و ستاد مالى
السبت 12 إبريل  الاتحاد و ريفرز هوبرز
الاحد 13 إبريل  الاتحاد و الفتح الرباط المغربى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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