شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الاتحاد السكندرى بالدورى الأفريقي لكرة السلة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 03 أبريل 2025 11:20 ص
يستعد فريق كرة السلة "رجال" بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد عمر المدير الفني، للمشاركة في الدورى الأفريقي لأندية كرة السلة، والذى يقام بالمغرب في الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجارى.
ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.
ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى..
السبت 5 إبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى
الاحد 6 إبريل الاتحاد وستاد مالى
الثلاثاء 8 إبريل الاتحاد وريفرز هوبرز النيجيرى
الخميس 10 إبريل الاتحاد و ستاد مالى
السبت 12 إبريل الاتحاد و ريفرز هوبرز
الاحد 13 إبريل الاتحاد و الفتح الرباط المغربى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز