شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الاتحاد السكندرى بالدورى الأفريقي لكرة السلة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق كرة السلة "رجال" بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد عمر المدير الفني، للمشاركة في الدورى الأفريقي لأندية كرة السلة، والذى يقام بالمغرب في الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجارى.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى..

السبت 5 إبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى

الاحد 6 إبريل الاتحاد وستاد مالى

الثلاثاء 8 إبريل الاتحاد وريفرز هوبرز النيجيرى

الخميس 10 إبريل الاتحاد و ستاد مالى

السبت 12 إبريل الاتحاد و ريفرز هوبرز

الاحد 13 إبريل الاتحاد و الفتح الرباط المغربى