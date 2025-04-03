شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، الأسبوع المقبل، خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني

تقام مباراة إياب الدور ربع النهائي بين المصري وسيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصر الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، على ستاد بنجامين مكابا الوطني والذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة المصري وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.