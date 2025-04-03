شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 03 أبريل 2025 07:00 ص
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، الأسبوع المقبل، خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني
تقام مباراة إياب الدور ربع النهائي بين المصري وسيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصر الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، على ستاد بنجامين مكابا الوطني والذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني
تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة المصري وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.
ويعتبر بطل تنزانيا من الفرق أصحاب التاريخ الطويل في القارة السمراء، ونرصد في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن سيمبا قبل مواجهة المصري.
1ـ القيمة التسويقية: 2 مليون و180 ألف يورو.
2ـ متوسط أعمار اللاعبين: 25 سنة و8 أشهر.
3ـ الملعب الرسمي: بنجامين مكابا الوطني ويتسع لـ 60 ألف متفرج.
4ـ أغلى لاعب في الفريق: أيوب لكريد حارس المرمى بقيمة 400 ألف يورو.
5ـ مدرب الفريق: الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز.
6ـ ترتيب الفريق في الدوري التنزاني: يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
7ـ عدد الأهداف المسجلة في الدوري: سجل لاعبو سيمبا 52 هدفاً واستقبلوا 8 أهداف.
8ـ الترتيب في الكونفدرالية: تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.
9ـ مشوار المجموعات: فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها.
10ـ بطولات سيمبا التنزاني: الدوري التنزاني 22 مرة، كأس نيريري 3 مرات، كأس تنزانيا 4 مرات، دوري دار السلام مرتين، كأس توسكر 5 مرات، درع المجتمع 9 مرات، كأس مابيندوزي 3 مرات، كما حقق وصافة كأس الاتحاد الأفريقي مرة واحدة.
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