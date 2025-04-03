شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بالمصرى لاستكشاف زد قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق زد، وآخرها مواجهة المصري في الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى زد قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وكان البنك الأهلي ودع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز حامل اللقب، بأربعة أهداف نظيفة.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصدهم بعد خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعاً برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.