شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات جديدة تحدد موقف عبد الله السعيد من العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك لفحوصات طبية جديدة في ظل معاناته من آلام فى الظهر لتحديد موقفه من الانتظام في مران الفريق استعداداً للمباريات المقبلة خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

وغاب السعيد عن بعثة فريق الزمالك في جنوب أفريقيا والتي واجه فيها الأبيض نظيره ستيلينبوش في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية بقرار من الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة الذى فضل إراحته وعدم سفره مع الفريق خوفا من تفاقم الإصابة.

في سياق متصل اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، بعدما نجحت لجنة التخطيط فى تجديد تعاقد عمر جابر لمدة موسمين، ضمن خطة الإدارة فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وفتحت لجنة التخطيط خط مفاوضات مع عبد الله السعيد منذ ما يقرب من أسبوعين، وأبدى اللاعب ترحيبه بتجديد تعاقده، حيث جاء الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين، على أن يكون تفعيل الموسم الثانى متوقف على موافقة الطرفين بسبب كبر سن اللاعب.

وأصبح أمام لجنة التخطيط بنادى الزمالك بعض الرتوش الأخيرة لحسم تجديد عبد الله السعيد بشكل رسمى قبل الاعلان عن التجديد، حيث تجرى فى الفترة الحالية المفاوضات على المقابل المادى الذى سيتقاضاه اللاعب فى العقد الجديد.