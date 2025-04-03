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انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

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انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس،منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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