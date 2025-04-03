شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزية بيسيرو، صفحة كأس الكونفدرالية مؤقتاً بعد الانتهاء من خوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل قناة أون سبورت، مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباريات شهر أبريل المقبل، بمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي الكونفدرالية، وتنتظر الفريق الأبيض 4 مواجهات أخرى بمختلف البطولات، الكونفدرالية ، كأس عاصمة مصر، والدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الأبيض عن العلامة الكاملة والفوز في جميع هذه المواجهات.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء فى السطور التالية على مباريات الزمالك في شهر أبريل.

الزمالك × مودرن سبورت (كأس عاصمة مصر) الأحد 6 أبريل.

الزمالك × ستيلينبوش (إياب ربع نهائي الكونفدرالية) الأربعاء 9 أبريل.

الزمالك × حرس الحدود (الدورى المصري ) الأحد 13 أبريل.

الزمالك × سموحة (كأس عاصمة مصر) الأربعاء 16 أبريل.

في سياق مختلف، يرفض مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاستسلام فى ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو ، بعدما ترددت فى الساعات الأخيرة عن مفاوضات جادة مع والده للانتقال إلى النادى الأهلى فى الصيف المقبل.

وتعمل إدارة الزمالك ولجنة التخطيط على تقديم عرض مناسب لزيزو يتماشى مع العروض الخارجية التى تلقاها فى الفترة الماضية، كما ترغب الإدارة فى توفير مقدم التعاقد قبل عقد الجلسة.