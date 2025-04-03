الامارات | شاطئ جميرا يحتضن منافسات المياه المفتوحة في «دولية دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته الفنية لاستضافة منافسات المياه المفتوحة، ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، التي تحتضنها دبي، وتشمل خمس رياضات مائية، هي الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والمياه المفتوحة، والسباحة وتستمر حتى 21 الجاري.

ويحتضن شاطئ جميرا العام بالقرب من منتجع بولغاري وجسر جزيرة جميرا باي، يومي السبت والأحد المقبلين، منافسات المياه المفتوحة ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية التي تشهد تنظيم خمسة سباقات في المياه المفتوحة لمسافات 200 متر، و400 متر، و 800 متر، و2.5 كلم، و5 كلم مصممة لمختلف المستويات والفئات، بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة واكتساب الخبرة.

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي، أن «النادي يسخّر كل إمكاناته وخبراته الفنية واللوجستية لإنجاح المنافسات التي تستمر يومي السبت والأحد المقبلين في شاطئ جميرا، خصوصاً أن الحدث يحمل اسم إمارة دبي».

وقال الفلاحي في تصريحات صحافية: «إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية، بالتعاون والشراكة مع اتحاد الإمارات للسباحة والهيئات والدوائر المحلية في إمارة دبي، من بينها ماراثون كأس دبي لسباحة المياه المفتوحة 2002 لمسافة 16 كلم (إحدى جولات سلسلة بطولة العالم) والبطولة العربية الثانية للمسافات الطويلة في العام نفسه».

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «ظل النادي حريصاً على تنظيم العديد من منافسات سباحة المياه المفتوحة، لاسيما بطولات كأس الإمارات للعمومي والناشئين، وآخرها في فبراير الماضي، فضلاً عن احتضانه مبادرة كرة الماء بالمياه المفتوحة في إحدى السنوات، ومنافسات الرجل الحديدي وترايثلون وبطولات الغطس، حيث وفر كل المعينات لإنجاحها».