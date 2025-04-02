شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال بإياب ربع نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم الأربعاء، بدون راحة عقب الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف أمس، استعدادا لخوض مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي خوض اللاعبين البدلاء تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية، فيما اكتفى اللاعبين الأساسيين بخوض تدريبات استشفائية.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدا الخميس ضمن برنامج التحضير لخوض لقاء العودة في موريتانيا.

ويجهز مسئولو النادى الأهلى ملفاً كاملاً مستعيناً بعدد من لقطات الفيديو، للتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التشادى محمد الحاجى حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وقام الحكم التشادى بواقعة غريبة بعد دفع محمد هانى لاعب الأهلى بطريقة غير لائقة، بسبب مشادة بسيطة مع لاعب الهلال السودانى، وهو ما استفز لاعبى الأهلى والجهاز الفنى.

ولعب الأهلى والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، مع العلم أن الفائز من الأهلى والهلال السودانى، يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.



أفشة والسولية



أفشة



الأهلي



الدبيس



الشحات



العش



حراس الأهلي



حمزة



رضا



شوبير



طاهر



عبد الله



كمال



لاعبي الأهلي



معلول والعش



معلول



هاني