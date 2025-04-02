شكرا لقرائتكم خبر عن ميار خليفة: سيدات طائرة الأهلي جاهزات لبطولة أفريقيا.. وهدفنا اللقب الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت ميار خليفة، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية الجميع لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وقالت ميار: بطولة إفريقيا هي أهم بطولة لدينا وبدأنا الاستعداد لها فور الانتهاء من الموسم المحلي، وهي بطولة مختلفة بسبب قوة الفرق الإفريقية ويكون لها استعدادات خاصة.

وأوضحت: الفترة الماضية كانت هناك فترات راحة قليلة بين البطولات، ونجحنا في التتويج ببطولة السوبر ثم الدوري، وتعرضنا للعديد من الإصابات والإجهاد ولم نوفق في كأس مصر، ولكننا قادرون على التعويض والتتويج باللقب الإفريقي.

وتابعت: كل لاعبة عليها مسئولية كبيرة، ونتحدث مع بعض كثيرًا لتقديم أقصى ما لدينا من أجل استعادة اللقب الإفريقي الغائب منذ 2019، والكابتن إبراهيم فخر الدين، المدير الفني منذ بداية الموسم يجهزنا بدنيًّا ونفسيًّا لمثل هذه المواجهات الحاسمة.

وأكدت ميار أن الفريق جاهز لمواجهة كل الفرق، ودرس العديد من خطط لعب المنافسين ويرغب في تقديم بداية قوية وعينه فقط على التتويج باللقب الحادي عشر.

واختتمت: خسارة اللقب الموسم الماضي دافع كبير لنا من أجل تحقيق اللقب ومصالحة جماهير الأهلي، أكبر الداعمين للفريق ودائمًا سند للاعبات وننتظر تشجيعهم لمساعدتنا في تحقيق البطولة.