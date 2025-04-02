شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى يقترب من الرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد بيومى لاعب وسط الإسماعيلى، من الرحيل المجانى من الدراويش بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم.

ودخل مسئولو الإسماعيلى مع محمد بيومى في مفاوضات لتجديد عقده مع الدراويش، إلا أن طلبات اللاعب المادية صعب تلبيتها من جانب الإسماعيلى نظرا للأزمة المالية التي يعانى منها.

وبدأ محمد بيومى دراسة العروض التي حصل عليها في الفترة الحالية، لاختيار الأنسب له في الموسم المقبل، ليصبح أقرب اللاعبين للرحيل عن الدراويش.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الدخول فى مفاوضات مع 10 لاعبين لتجديد عقودهم مع الدراويش، والتى تنتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ حاليا دون الرجوع للنادى.

وتنتهى عقود 10 لاعبين مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى وهم كل من أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال حارسى مرمى الإسماعيلى، بالإضافة إلى كل من محمد بيومى، عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إيريك تراورى، محمد نصر.

وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى حصوله على القرض البنكى من أجل حسم عدة ملفات منها ملف تجديد عقود اللاعبين، الذى سيعرض على تامر مصطفى مدرب الفريق للحصول على الضوء الأخضر للاعبين الذين يرغب فى استمرارهم.