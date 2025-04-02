شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يتقدم للمصرى أمام سيمبا التنزانى في الدقيقة 16.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عبد الرحيم دغموم لاعب النادى المصري هدف التقدم في شباك سيمبا التنزاني في الدقيقة 16، في المباراة المقامة حاليا بينهما على ستاد السويس الجديد، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز عبد الرحيم دغموم هدف التقدم للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة ليوسف الجوهرى، تخدع حارس سيمبا وتسكن شباكه.

وكان صلاح محسن أهدر فرصة التقدم للمصرى في الدقيقة 7 بعد عرضية متقنة من عمرو سعداوى، ليضعها برأسه فوق عارضة مرمى سيمبا التنزانى، ليهدر فرصة محققة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء ط: محمود حمدي ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، ميدو جابر ، كريم بامبو ، جون ايبوكا.

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

يقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".